Нинішнє місце Ювентуса у турнірній таблиці Серії А, а також посередні успіхи команди в останніх матчах змусили тіфозі вдатися до радикальних дій.

Ювентус відсторонив Маккені, Артура і Дибалу від роботи з першою командою – скандальне тріо пропустить туринське дербі

Вболівальники "Старої синьйори" вирішили залишити своїм улюбленцям красномовне повідомлення напередодні надпринципового Дербі делла Молле з Торіно. Образливий банер зі словами "Вас хвилюють лише соціальні мережі, спонсори і мільйони. Зосередьтеся на дербі! Покажіть яйця!" фанати залишили біля арени Альянц Стедіум.

Нагадаємо, після 27 турів Ювентус у турнірній таблиці Серії А посідає четверту сходинку, набравши 55 очок.

Реванш для Гвардіоли, німецька війна за Салатницю і дуель філософій у Лондоні: топ-5 матчів вікенду