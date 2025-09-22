– Другий матч поспіль ви забиваєте Динамо. Чому саме проти цього суперника виходить так результативно?

– Велика мотивація. Дуже сильний суперник, гравці кваліфіковані. Це була важлива гра не лише для мене, а й для команди. Прагнув показати себе якнайкраще.

В Олександрії розповіли, чи готові змінити тренера: "Ми недорахувались очок"

– Як команда реагувала на цей поєдинок після нещодавньої зустрічі у Кубку?

– Ми зробили висновки з першої гри. Звісно, варто відзначити й долю везіння сьогодні. Слава Богу, що здобули нічию. Минулої зустрічі не досягли бажаного.

– На вашу думку, чи закономірним став підсумковий результат?

– Скажу лише, що він позитивний. Один бал ми взяли все ж.

– Наступний суперник – Полтава. Як налаштовуєтесь на гру проти команди, яку все ще асоціюють з Першою лігою?

– До Полтави підійдемо тепер у гарному настрої. Недооцінки, що це першолігова команда, немає і не може бути. Нам треба тільки вперед йти, – сказав Булеца в екслюзивному коментарі журналістці "Футбол 24" Катерині Бондаренко.

Додамо, що Булеца у цьому сезоні вже відзначився двома голами та віддав три асисти в семи матчах за Містян. Сергій – вихованець Динамо, який весною 2025-го залишив київський клуб і перейшов до Олександрії.

"Бачив у очах усіх хлопців, що це – наш день": герой Олександрії про розгром ЛНЗ, вихід з кризи і обіцянку на Динамо