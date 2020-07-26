"Варто легенько торкнутися, а він вже кричить": хавбек Колоса знищив легіонера Динамо через картинні падіння

Півзахисник Колоса Євген Морозко заявив, що арбітри більш прихильні до Динамо в матчах зі скромнішими командами.

"Я ніколи не намагаюся грати грубо навмисно. Іноді заводжуся, можу зіграти жорстко, все-таки футбол контактний вид спорту. У матчах з Динамо варто легенько торкнутися до Де Пени, а він вже кричить "ай-ай-ай", суддя ставить пенальті. Хіба це футбол? Це не футбол.

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А в моменті з Зорею, коли я Вернидубу в ноги стрибнув – потім підійшов до Віталія, перепросив. Наступного разу, коли грали з ними, він мене навіть притравив: "Сьогодні не будеш мені з двох стрибати?".

Це була лише емоція, я загорівся. Ми непогано грали, побігли вперед, я втратив м'яч, хотів відразу його вигризти, стрибнув за ним з останніх сил. Не хотів навмисно так грати, але так вийшло", – сказав Морозко в інтерв'ю блогу "Соромно Говорити".

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