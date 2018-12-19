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Вартість Манчестер Юнайтед після звільнення Моурінью зросла на 170 млн фунтів, – експерт

17:20 896 Читать на русском
Вартість Манчестер Юнайтед після звільнення Моурінью зросла на 170 млн фунтів, – експерт
Жозе Моурінью / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера позитивно вплинуло на Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед правильно вчинив, звільнивши Жозе Моурінью. Відхід португальця спричинив зростання вартості акцій клубу. Про це повідомив фінансовий експерт Кіран Магуайр в коментарі Sky Sports.

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"Фондовий ринок позитивно відреагував на відхід Моурінью, який останнім часом перетворився у "токсичний" бренд Манчестер Юнайтед. Вартість клубу вже зросла на 170 млн фунтів. По суті, власники клубу заробили гроші, попрощавшись з Моурінью.

Проте подальший фінансовий успіх залежить від тренера, який зможе приносити клубу трофеї. Такий клуб, як Манчестер Юнайтед, не може залишатись тривалий час без титулів", – розповів експерт.

Нагадаємо, сьогодні Манчестер Юнайтед призначив головним тренером Уле Гуннара Сульшера. Норвежець виконуватиме обов'язки наставника до кінця сезону 2018/19.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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