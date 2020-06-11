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"Варіантів піти в оренду було стільки ж, скільки клубів у Коломойського": Бартуловіч – про "в'язницю" у Дніпрі

13:10 281 Читать на русском
"Варіантів піти в оренду було стільки ж, скільки клубів у Коломойського": Бартуловіч – про "в'язницю" у Дніпрі
Младен Бартуловіч / Фото з відкритих джерел

Хавбек Інгульця Младен Бартуловіч пригадав довгий період, упродовж якого його контракт належав Дніпру.

"У мене був п’ятирічний контракт з Дніпром, тому хотілося грати, а не просто сидіти. Ви ж розумієте, що варіантів куди піти в оренду було рівно стільки ж, скільки клубів було у його власника Ігоря Коломойського. Тобто в іншому напрямку рухатися ніхто не міг, а оскільки потрібно було грати хоч десь, то я погодився поїхати в Кривбас.

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Не можу сказати, що рівень умов в клубі був аж занадто контрастним на фоні Дніпра. Так, умови були гіршими, але непоганими. Я навпаки радий, що тоді опинився в Кривому Розі, бо саме там мені вдалося побачити український футбол з усіма його реаліями. Для мене рідними є Дніпро та Кривбас, бо саме там я провів найбільше часу. Хоча з теплом згадується й час проведений в Полтаві, якби не всім відомі обставини, то я б там залишився й надалі", – зізнався Бартуловіч в інтерв'ю офіційному сайту ПФЛ.

Нагадаємо, взимку 33-річний хорват змінив Волинь на Інгулець, з яким претендує на вихід у Прем'єр-лігу.

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Теги
Ігор Коломойський Інгулець Інгулець Младен Бартуловіч Младен Бартуловіч Дніпро Дніпро Кривбас Кривбас
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