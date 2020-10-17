"Пам'ятаю, як свого часу всі цікавились Лобановським. Мене всі благали тоді – і Моурінью, і Капелло, і Фергюсон, – щоб я привіз його поговорити з ними хоча б один раз.

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Вони були здивовані тим, який стиль гри він вибудовує, як виглядає його команда", – цитує Варгу видання Sport24.

Нагадаємо, Лобановський вісім разів приводив киян до перемог у чемпіонаті СРСР і п'ять разів вигравав чемпіонат України. Під його керівництвом Динамо двічі виграло Кубок Кубків і один раз – Суперкубок УЄФА. Збірна Радянського Союзу, очолювана Лобановським, вийшла у фіналі чемпіонату Європи-1988 і завоювала бронзові медалі на Олімпійських іграх 1976 року. Тренер помер внаслідок інсульту 13 травня 2002 року.

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