Варга: Кадар мав опинитись у Бундеслізі, але його агент заплатив лікарю, аби той поставив неправильний діагноз

Відомий агент Шандор Варга розповів цікаву історію про захисника Динамо Тамаша Кадара.

"Я став агентом захисника збірної Угорщини Тамаша Кадара. До мене звернувся президент федерації: "Допоможіть Тамашу, це найцінніший наш футболіст..." Гаразд, зустрічаємося. Дізнаюся, що колись він повинен був перебратися в Бундеслігу: "Тренер мене хотів, клуби домовилися. Раптом не проходжу медогляд. Щось знайшли в коліні, хоча ніяких проблем з ним не було взагалі", – каже Тамаш.

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З'ясувалось, що агент заплатив лікарю, щоб був такий діагноз. А Кадар не опинився в цьому клубі. Від керівників клубу агент вимагав якусь суму – ті не погоджувалися. І тоді він розладнав угоду", – цитує Шандора Варгу СпортЕкспрес.