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Варга: Кадар мав опинитись у Бундеслізі, але його агент заплатив лікарю, аби той поставив неправильний діагноз

12:38 755 Читать на русском
Варга: Кадар мав опинитись у Бундеслізі, але його агент заплатив лікарю, аби той поставив неправильний діагноз
Тамаш Кадар / Соцмережі

Відомий агент Шандор Варга розповів цікаву історію про захисника Динамо Тамаша Кадара.

став агентом захисника збірної Угорщини Тамаша Кадара. До мене звернувся президент федерації: "Допоможіть Тамашу, це найцінніший наш футболіст..." Гаразд, зустрічаємося. Дізнаюся, що колись він повинен був перебратися в Бундеслігу: "Тренер мене хотів, клуби домовилися. Раптом не проходжу медогляд. Щось знайшли в коліні, хоча ніяких проблем з ним не було взагалі", – каже Тамаш.

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З'ясувалось, що агент заплатив лікарю, щоб був такий діагноз. А Кадар не опинився в цьому клубі. Від керівників клубу агент вимагав якусь суму ті не погоджувалися. І тоді він розладнав угоду", – цитує Шандора Варгу СпортЕкспрес.

Теги
Німеччина Тамаш Кадар Тамаш Кадар Шандор Варга
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