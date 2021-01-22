Головній зірці "лисиць" найближчим часом зроблять операцію на пахових кільцях. Джеймі Варді не зможе допомогти команді протягом декількох тижнів. Про це повідомив головний тренер Лестера Брендан Роджерс.

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"Варді пропустить кілька тижнів. Зараз є невелике вікно, яке дозволяє йому пройти крізь невелику операцію на пахових кільцях. Після неї він повернеться. Відновлення не займе багато часу, але операцію не варто відкладати", – цитує Роджерса ВВС.

До слова, 34-річний Варді в поточному сезоні забив 11 голів і зробив 4 результативні передачі в 18 зустрічах АПЛ. Старання форварда допомогли Лестеру набрати 38 очок та закріпитися на третьому місці в турнірній таблиці.

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