Форвард Лестера Джеймі Варді не збавляє обертів і в новому сезоні англійської Прем'єр-ліги.

Досвідчений нападник у двобої з Брайтоном (1:2) забив свій 150-й м'яч у футболці "лисиць", повідомляє Opta Sports.

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Нинішній сезон для Варді – 10-й у складі Лестера. Із командою ветеран здобув титули в Чемпіоншипі та АПЛ, а також переміг у Кубку Англії та здобув Суперкубок-2021. У списку бомбардирів Лестера всіх часів він перебуває на 4-місці та невдовзі може обійти Ерні Гайна (156 голів).

До слова, в нинішньому сезоні Джеймі Варді провів 7 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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