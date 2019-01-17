toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФРАН СОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА

Варді в костюмі Спайдермена вирішив налякати тренера – Пюель не оцінив жарт

18 січня 06:00 3 Читать на русском
Варді в костюмі Спайдермена вирішив налякати тренера – Пюель не оцінив жарт
Джеймі Варді / Фото ФК Лестер

Лестер знаходиться всередині турнірної таблиці АПЛ, на такому ж рівні і жарти в клубі.

Нападник "лисиць" Джеймі Варді прийшов на тренування команди в костюмі Спайдермена та вирішив розіграти головного тренера Клода Пюеля.

32-річний гравець вискочив з-за кущів з несамовитим криком прямо перед наставником. 57-річний фахівець зі сталевими нервами не особливо звернув увагу на жартівника.

Санчес помилково сів на місце Сульшера після заміни в матчі Кубка Англії – курйоз дня

"Нам потрібен свій супергерой. Він переодягнувся, і мені здається, це був досить милий жарт. Вчора вони відпочивали, а сьогодні повернулися в піднесеному настрої", – цитує Пюеля The Sun.

Після 22-х турів чемпіонату Англії Лестер посідає 8-му сходинку в турнірній таблиці.

Теги
Англія Відеоновини Клод Пюель Клод Пюель Джеймі Варді Джеймі Варді Лестер Сіті Лестер Сіті футбольні курйози
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
44
хв
Еспаньйол
21:30
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук