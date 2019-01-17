Варді в костюмі Спайдермена вирішив налякати тренера – Пюель не оцінив жарт

Лестер знаходиться всередині турнірної таблиці АПЛ, на такому ж рівні і жарти в клубі.

Нападник "лисиць" Джеймі Варді прийшов на тренування команди в костюмі Спайдермена та вирішив розіграти головного тренера Клода Пюеля.

32-річний гравець вискочив з-за кущів з несамовитим криком прямо перед наставником. 57-річний фахівець зі сталевими нервами не особливо звернув увагу на жартівника.

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"Нам потрібен свій супергерой. Він переодягнувся, і мені здається, це був досить милий жарт. Вчора вони відпочивали, а сьогодні повернулися в піднесеному настрої", – цитує Пюеля The Sun.

Після 22-х турів чемпіонату Англії Лестер посідає 8-му сходинку в турнірній таблиці.