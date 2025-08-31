Джеймі Варді влітку покинув Лестер, оскільки його угода з клубом завершилася. Форвард мав декілька пропозицій з різних країн, але обрав Італію.

Варді дав відповідь на пропозицію Кремонезе

Як повідомляє Фабріціо Романо, Варді узгодив контракт з Кремонезе, який несподівано стартував з двох перемог у новому сезоні, зокрема на виїзді проти Мілана.

Інсайдер стверджує, що 38-річний форвард підпише угоду з італійським клубом до 2026 року з опцією продовження ще на один сезон – з умовою, що Кремонезе залишиться в Серії А. Джеймі вирушить до Італії найближчим часом.

Нагадаємо, Варді 13 років виступав за Лестер, з яким сенсаційно здобув титул чемпіона Англії у сезоні 2015/16. В активі бомбардира 500 матчів у футболці "лисів", в яких він забив 200 голів та віддав 71 асист.

"Кар’єра Варді мене надихає": Краснопір про повагу в Карпатах, уроки Холанда, засуху Невеса і вирішальну роль Санжара