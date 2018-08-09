Варді підписав новий контракт з Лестером

Лестер оголосив про продовження співпраці з лідером команди Джеймі Варді.

Форвард Лестера Джеймі Варді підписав нову угоду з клубом. Контракт 31-річного нападника тепер чинний до літа 2022 року, інформує офіційний сайт клубу.

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Варді виступає за Лестер з 2012 року, перейшовши з Флітвуд Таун за 1 млн фунтів. В сезоні 2015/16 форвард допоміг Лестеру сенсаційно стати чемпіоном Англії та встановив рекорд АПЛ, забивши в 11 матчах поспіль.

Всього ж у складі Лестер Варді забив 88 голів у 233 поєдинках. Нагадаємо, в поточне міжсезоння Лестер втратив одного лідера – Ріяд Марез перейшов у Манчестер Сіті.