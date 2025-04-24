38-річний форвард вирішив залишити клуб, з яким здобув чемпіонство АПЛ у сезоні 2015/16. Про свій відхід Варді оголосив на своїй офіційній сторінці в X. Пізніше цю інформацію підтвердив і сам клуб.

Перший гол Трента "неробочою" ногою у відеоогляді матчу Лестер – Ліверпуль – 0:1

Легендарний нападник приєднався до команди у 2012 році з Флітвуда. За цей період гравець завоював з "лисицями" золото Чемпіоншипу, АПЛ та перемагав у Кубку Англії.

"Мені дуже важко приймати той факт, що цей день настав, але я знав, що рано чи пізно він прийде. Я провів 13 неймовірних років у цьому клубі – з великою кількістю перемог, і з деякими падіннями, але переважно – лише злети. Лестер завжди матиме особливе місце в моєму серці", – сказав Варді.

Додамо, що за всю кар'єру в Лестері Варді забив 198 голів та віддав 69 асистів у 496 матчах за клуб. В поточному сезоні "лисиці" знову вилетіли з АПЛ.

Ліверпуль дотиснув Лестер завдяки голу Трента – "лисиці" офіційно вилетіли з АПЛ