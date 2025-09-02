Кремонезе на офіційному сайті повідомив про прихід легенди Лестера – Джеймі Варді.

38-річний англієць приєднався до новачка Серії А на правах вільного агента після розірвання контракту з "лисицями". Контракт розрахований на 1 сезон з можливістю продовження за умови виконання певних умов.

Нагадаємо, Варді починав свій футбольний шлях у восьмому дивізіоні Англії, а в Лестері опинився в 2012 році (перший його сезон серед професіоналів). Загалом, за "лисиць" Джеймі провів 500 матчів, у яких відзначився 200 голами та 71 асистом.

