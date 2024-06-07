Форвард Лестера Джеймі Варді продовжив контракт із "лисицями" ще на один сезон.

18 голів Варді в 35 матчах у Чемпіоншипі дозволили Лестеру підвищитися в класі. У багатьох були сумніви стосовно здібностей 37-річного нападника відповідати класу АПЛ, але він все ж таки вирішив продовжити контракт із "лисицями". Як інформує офіційний Твіттер Лестера, Варді продовжить виступати за чинну команду до кінця сезону 2024/25.

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Варді виступає за Лестер із 2012 року. Він зіграв ключову роль у сенсаційному чемпіонстві клубу у сезоні 2015/16 – тоді він забив 24 м'ячі та був названий гравцем року в Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що зараз Лестер перебуває без головного тренера. Попередній наставник команди Енцо Мареска пішов на підвищення в Челсі.

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