Варді "нокаутував" Ндіді – відео боксерського спарингу гравців Лестера

Україна — 14:00 14607
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"У Динамо залишився тільки один гравець, який б’ється за емблему": Артем Федецький – про спільну біду наших грандів
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"Майстер діагоналей, король рондо". Зінченко отримав яскраві компліменти від англійських ЗМІ за тріумф у Кубку лігиАнглія — 13:30 4868
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Реал – Барселона: несподівана причина провалу Мессі, непомітний скандал і дикі цифри каталонців в огляді іспанських ЗМІІспанія — 11:45 8845
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Зінченко прокоментував перемогу Манчестер Сіті в Кубку ліги – українець озвучив ідею щодо перейменування трофеюАнглія — 11:05 1704
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Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчуІспанія — 00:15 5152