Варді "нокаутував" Ндіді – відео боксерського спарингу гравців Лестера

Форвард Лестера Джеймі Варді ненадовго змінив вид спорту разом зі своїм одноклубником Вілфредом Ндіді.

Варді та Ндіді спробували свої сили у боксі та поділились відео свого спарингу у твіттері.

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Гору взяв нападник "лисиць", який хитрим ударом збив нігерійця на землю. Ндіді вже пообіцяв взяти реванш.

До слова, Лестер з 50 очками посідає третє місце в АПЛ. Варді є одним з лідерів АПЛ за кількістю голів, поділяючи першу сходинку з П'єр-Емеріком Обамеянгом.

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