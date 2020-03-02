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Варді "нокаутував" Ндіді – відео боксерського спарингу гравців Лестера

15:20 873 Читать на русском
Варді "нокаутував" Ндіді – відео боксерського спарингу гравців Лестера
Варді та Ндіді / Reuters

Форвард Лестера Джеймі Варді ненадовго змінив вид спорту разом зі своїм одноклубником Вілфредом Ндіді.

Варді та Ндіді спробували свої сили у боксі та поділились відео свого спарингу у твіттері.

Норвіч у рідних стінах здобув сенсаційну перемогу над Лестером

Гору взяв нападник "лисиць", який хитрим ударом збив нігерійця на землю. Ндіді вже пообіцяв взяти реванш.

До слова, Лестер з 50 очками посідає третє місце в АПЛ. Варді є одним з лідерів АПЛ за кількістю голів, поділяючи першу сходинку з П'єр-Емеріком Обамеянгом.

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Теги
Англія Джеймі Варді Джеймі Варді Лестер Сіті Лестер Сіті Відеоновини Вілфред Ндіді Вілфред Ндіді
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