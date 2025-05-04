Варді може залишитись в АПЛ – легенда Лестера може обрати новий клуб завдяки Ред Буллу
Нападник Лестера Джеймі Варді не хоче покидати англійську Прем'єр-лігу й вже зацікавив низку клубів.
Лідс Юнайтед активно веде перемовини з 38-річним форвардом Лестера Джеймі Варді, повідомляє Team Talk.
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Команда, яка вже оформила повернення в АПЛ, планує підписати влітку легендарного нападника "лисиць" на правах вільного агента.
Варді раніше отримав кілька цікавих пропозицій з МЛС, Шотландії, а також від Рексема, клубу голлівудського актора Раяна Рейнольдса. Але гравець схиляється до варіанту залишитись в АПЛ. Легендарний форвард отримав запрошення і від Бернлі, який також повернувся в елітний англійський дивізіон, тому, ймовірно, обиратиме між Лідсом та "кларетовими".
Іронічним фактом є те, що спонсором "павичів" є Ред Булл, любов до напоїв якого Варді свого часу перетворив у мем. У 2024 році концерн навіть придбав більшу частку акцій Лідса.
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