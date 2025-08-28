Джеймі Варді вирішив продовжити кар'єру в Серії А. Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, форвард відповів згодою на пропозицію новачка елітного італійського дивізіону. Сторони допрацьовують останні деталі угоди.

Сенсаційний новачок Серії А веде переговори з екс-форвардом збірної Англії

Переговори між італійським клубом і 38-річним форвардом знаходяться на завершальній стадії. Варді приєднається до Кремонезе на правах вільного агента.

Джеймі покинув Лестер після закінчення минулого сезону у зв'язку із закінченням контракту.

