"Вкрай сумно. Ми абсолютно зіпсували перший тайм. Відреагували на це в другому, але надали суперникам вільний простір, і вони відігралися.

Франція – Швейцарія – 3:3 (пенальті – 4:5) – відео голів і огляд матчу

Пенальті – це ж лотерея. Ми могли забити в додатковий час, шанс такий був. У роздягальні ми заспокоїлися. Будемо концентруватися на наступних цілях", – цитує Варана офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Швейцарії сенсаційно вибила Францію з Євро-2020, хоча "Ле бльо" мали перевагу в рахунку у два м'ячі. Основний і додатковий час матчу 1/8 фіналу завершився з рахунком 3:3. Серія післяматчевих пенальті закінчилася з рахунком 5:4, вирішальний удар не реалізував Кіліан Мбаппе.

Швейцарія вибила Францію з Євро-2020, здобувши перемогу в серії пенальті – Мбаппе став антигероєм "лотереї"