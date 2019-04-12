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Варан збирається залишитись у Реалі, а його зарплата значно зросте

16:16 662 Читать на русском
Варан збирається залишитись у Реалі, а його зарплата значно зросте
Рафаель Варан / BBC Sport

Реал не збирається відпускати свого основного захисника Рафаеля Варана і підвищить йому зарплату.

Мадридський Реал збирається залишити в своєму складі захисника Рафаеля Варана, повідомляє AS. Клаусула футболіста складає 500 млн євро, і "вершкові" не планують відпускати француза за меншу суму.

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На Бернабеу вважають, що не зможуть знайти захисника такого ж рівня, у такому ж віці та з таким же досвідом. Окрім цього, стали відомі причини бажання Варана покинути клуб.

По-перше, умови контракту. Реал вмовляє футболіста підписати нову угоду, і їм вдається поступово його переконати після того, як той був твердо налаштований піти влітку. Його зарплата зросте з 6 до 9 млн євро на рік.

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Також Варану було неприємно, що "королівський клуб" не привітав його з перемогою на ЧС-2018. Його співвітчизників з Барселони та Атлетіко вітали на полі, а в його випадку клуб обмежився відео перед матчем із Леганесом.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Рафаель Варан Рафаель Варан
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