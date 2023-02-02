Рафаель Варан у соцмережах оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Чемпіон світу-2018 відчуває фізичне та моральне виснаження, а також хоче більше часу приділяти сім'ї.

Льоріс завершив кар'єру в збірній Франції – він був капітаном на тріумфальному ЧС-2018

29-річний захисник довго роздумував про припинення виступів у збірній Франції. На його рішення вплинула поразка від Аргентини в фіналі ЧС-2022, повідомляє Le Parisien. Рафа вважає, що пройшов свій пік, а Упамекано та Конате готові його замінити.

Варану обіцяли капітанську пов'язку в збірній, адже Уго Льоріс попрощався з національною командою. Однак центрбек все ж прийняв рішення піти після 9 років (93 матчі та 5 голів). Рафаель став чемпіоном світу, обігравши у фіналі Мундіалю-2018 Хорватію.