Варан закликав вболівальників Реала зберігати спокій – мадридці не виграли жодного матчу у це міжсезоння

Захисник Реала Рафаель Варан прокоментував поразку команди від Тоттенхема (0:1) у півфіналі Audi Cup.

"Я розумію очікування вболівальників. Ми дуже ретельно працюємо як над фізичною підготовкою, так і над тактикою. Нам потрібно зберігати спокій і віру. Ми виправимо помилки і станемо кращими. Я теж хочу, щоб Реал перемагав. Ми повинні зберігати спокій. У 2017 році ми почали передсезонку настільки ж погано, а потім виграли багато трофеїв.

Реал – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У матчі з Атлетіко ми не боролися по-справжньому, але сьогодні було інакше. Я впевнений, що ми станемо кращими і зможемо реалізувати наші ідеї. До початку сезону ми будемо готові. Не думаю, що Зідан стривожений. Це нас заспокоює. Ми знаємо, що у нас є потенціал. Зідан знає, що робить", – цитує Варана Marca.

Відзначимо, що Реал поки не виграв жодної гри в це міжсезоння. Команда Зідана зіграла внічию з Арсеналом (2:2), а Баварії (1:3), Атлетіко (3:7) і Тоттенхему (0:1) програла.

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