"Не секрет, що Рафаель був близький до переходу в Манчестер Юнайтед 10 років тому, але тоді став гравцем Реала. Сер Алекс Фергюсон спілкувався з ним, трансфер був можливий. З тих пір все, що він робив на полі і за його межами, говорило мені, що Варан відповідає образу класичного гравця Манчестер Юнайтед.

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І нам вдалося переконати його приєднатись до нас. Думаю, він весь цей час мав почуття до Манчестер Юнайтед. Ці почуття завжди були взаємними", – поділився Сульшер у коментарі офіційному сайту "червоних дияволів".

Нагадаємо, Варан влітку приєднався до Манчестер Юнайтед, проте ще не дебютував у складі нової команди. За французького оборонця заплатили близько 50 млн євро.

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