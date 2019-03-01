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Варан відновиться до матчу проти Барселони

14:05 140 Читать на русском
Варан відновиться до матчу проти Барселони
Рафаель Варан / Фото ФК Реал

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі зможе розраховувати на свого захисника Рафаеля Варана у наступному матчі проти Барселони.

Варан зможе допомогти свої партнерам у матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії проти Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

Реал звільнив тренера через критику Рамоса та Ко після поразки від Барселони – Рауль його замінив, а Касільяс підтримав

Нагадаємо, після півфінального матчу Кубка Іспанії проти "блаугранас" (0:3) Рафаель опублікував моторошне фото з розбитим коліном. На щастя, рана виявилась несерйозною.

В поточному сезоні Прімери Варан провів 21 поєдинок, в яких відзначився одним голом.

Зустріч між Реалом та Барселоною в рамках 26-го туру Ла Ліги відбудеться 3 березня, початок о 21:45.

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Рафаель Варан Рафаель Варан
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