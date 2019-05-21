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Варан розповів, чи гратиме за Реал у наступному сезоні

21 травня 22:12 416 Читать на русском
Варан розповів, чи гратиме за Реал у наступному сезоні
Рафаель Варан / Reuters

Захисник Реала Рафаель Варан озвучив свої плани на сезон 2019/20.

Чемпіон світу не збирається змінювати клуб влітку, інформує Marca.

"Я буду грати за Реал в наступному сезоні. Впевнений, нас знову чекають яскраві емоції. У минулому сезоні ми намагалися, боролися, звинувачувати нас не варто. Але в певні моменти нам дійсно не вистачало іскри.

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Я не показав своєї найкращої гри, але найсильніший Варан ще повернеться", – заявив француз.

У цьому сезоні Реал не здобув жодного титулу, тому клуб готується до масових змін під час трансферного вікна.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Рафаель Варан Рафаель Варан
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