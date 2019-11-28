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Варан пропустить поєдинок з Алавесом через пошкодження

21:10 115 Читать на русском
Варан пропустить поєдинок з Алавесом через пошкодження
Рафаель Варан / Marca

Захисник Реала Рафаель Варан не допоможе команді в матчі 15-го туру Ла Ліги проти Алавеса.

17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
 
Кіліан Мбаппе 81’
Пабло Сарабія 83’
17’ Карім Бензема
79’ Карім Бензема
81’ Кіліан Мбаппе
83’ Пабло Сарабія

Рафаель Варан пропустив тренування Реала через пошкодження, якого зазнав у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, інформує Marca.

Реал – ПСЖ – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Зазначається, що травма в захисника несерйозна і тренерський штаб мадридців вирішив надати французу відпочинок. Окрім Варана, Зідан не зможе розраховувати на Едена Азара, Хамеса Родрігеса, Лукаса Васкеса та Марко Асенсіо.

Нагадаємо, Реал зустрінеться з Алавесом 30 листопада, початок гри о 14:00. До слова, Варан провів 16 матчів за мадридців у поточному сезоні, відзначившись гольовою передачею.

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Теги
Рафаель Варан Рафаель Варан Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - ПСЖ
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