Варан пропустить поєдинок з Алавесом через пошкодження

Захисник Реала Рафаель Варан не допоможе команді в матчі 15-го туру Ла Ліги проти Алавеса.

Рафаель Варан пропустив тренування Реала через пошкодження, якого зазнав у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, інформує Marca.

Реал – ПСЖ – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Зазначається, що травма в захисника несерйозна і тренерський штаб мадридців вирішив надати французу відпочинок. Окрім Варана, Зідан не зможе розраховувати на Едена Азара, Хамеса Родрігеса, Лукаса Васкеса та Марко Асенсіо.

Нагадаємо, Реал зустрінеться з Алавесом 30 листопада, початок гри о 14:00. До слова, Варан провів 16 матчів за мадридців у поточному сезоні, відзначившись гольовою передачею.

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