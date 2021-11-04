Варан пропустить близько місяця та не допоможе збірній Франції
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Оборонець Манчестер Юнайтед Рафаель Варан потрапив до лазарету.
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12’ Йосіп Ілічіч
56’ Дуван Сапата
Кріштіану Роналду 45+1’
Кріштіану Роналду 90+1’
12’ Йосіп Ілічіч
45+1’ Кріштіану Роналду
56’ Дуван Сапата
90+1’ Кріштіану Роналду
МЮ втратив Рафаеля Варана у першому таймі матчу 4-го туру групового етапу ЛЧ проти Аталанти (2:2).
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За даними L’Equipe, лікарі діагностували у захисника пошкодження задньої поверхні стегна, і його відновлення може тривати до 4-х тижнів. Таким чином Рафаель не допоможе збірній Франції у заключних матчах кваліфікації на ЧС-2022 проти Казахстану та Фінляндії.
Нагадаємо, французи очолюють групу D, випереджаючи Україну на три очки.
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