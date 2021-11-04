МЮ втратив Рафаеля Варана у першому таймі матчу 4-го туру групового етапу ЛЧ проти Аталанти (2:2).

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За даними L’Equipe, лікарі діагностували у захисника пошкодження задньої поверхні стегна, і його відновлення може тривати до 4-х тижнів. Таким чином Рафаель не допоможе збірній Франції у заключних матчах кваліфікації на ЧС-2022 проти Казахстану та Фінляндії.

Нагадаємо, французи очолюють групу D, випереджаючи Україну на три очки.

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