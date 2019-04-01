Варан повідомив Реал, що хоче покинути клуб

Захисник Реала Рафаель Варан вирішив попрощатись із Сантьяго Бернабеу.

Рафаель Варан заявив керівництву Реала, що має намір покинути мадридський клуб, повідомляє El Chiringuito.

Зідан запевнив, що Варан залишиться в Реалі

Раніше захисник розповів про своє рішення партнерам по команді. Перехід 25-річного француза в інший клуб може відбутись вже під час літнього трансферного вікна.

За інформацією ЗМІ, в послугах Рафаеля зацікавлений Ювентус. Сума трансферу може становити 90 млн євро.

В поточному сезоні Ла Ліги Варан провів 24 матчів, в яких відзначився двома голами.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0