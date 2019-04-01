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Варан повідомив Реал, що хоче покинути клуб

18:06 464 Читать на русском
Варан повідомив Реал, що хоче покинути клуб
Рафаель Варан / Фото Sportskeeda

Захисник Реала Рафаель Варан вирішив попрощатись із Сантьяго Бернабеу.

Рафаель Варан заявив керівництву Реала, що має намір покинути мадридський клуб, повідомляє El Chiringuito.

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Раніше захисник розповів про своє рішення партнерам по команді. Перехід 25-річного француза в інший клуб може відбутись вже під час літнього трансферного вікна.

За інформацією ЗМІ, в послугах Рафаеля зацікавлений Ювентус. Сума трансферу може становити 90 млн євро.

В поточному сезоні Ла Ліги Варан провів 24 матчів, в яких відзначився двома голами.

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