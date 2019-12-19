Варан показав побите стегно після удару Лангле, який тягнув на пенальті – Реал обурений

Захисник Реала Рафаель Варан серйозно постраждав в Ель Класіко під час зіткнення з суперником, але арбітри не вгледіли там порушення. Мадридський клуб вступився за свого гравця.
"В Ель Класіко на Камп Ноу було два суперечливих епізоди за участю Рафаеля Варана. Француз у першому таймі міг заробити два пенальті, але суддя Ернандес Ернандес їх не призначив. На 17-й хвилині наш захисник боровся в чужому штрафному майданчику під час подачі кутового, а Лангле вдарив його ногою в стегно. Ні рефері, ні VAR не побачили пенальті.
Стегно Варана після удару шипами від Лангле:
Через дві хвилини після подачі ще одного кутового Ракітіч схопив Варана за футболку, через що захисник впав у штрафному. Однак і суддя, і VAR знову ж таки вирішили проігнорувати епізод", – обурюється прес-служба Реала на офіційному сайті.
Обидва епізоди дійсно тягнули на пенальті:
Ель Класіко на Камп Ноу вперше за 17 років завершилося нульовою нічиєю. Барселона та Реал зберегли двовладдя на вершині Прімери. Навколо матчу було неспокійно – 50 людей постраждало внаслідок заворушень.
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