Варан показав побите стегно після удару Лангле, який тягнув на пенальті – Реал обурений

Захисник Реала Рафаель Варан серйозно постраждав в Ель Класіко під час зіткнення з суперником, але арбітри не вгледіли там порушення. Мадридський клуб вступився за свого гравця.

"В Ель Класіко на Камп Ноу було два суперечливих епізоди за участю Рафаеля Варана. Француз у першому таймі міг заробити два пенальті, але суддя Ернандес Ернандес їх не призначив. На 17-й хвилині наш захисник боровся в чужому штрафному майданчику під час подачі кутового, а Лангле вдарив його ногою в стегно. Ні рефері, ні VAR не побачили пенальті.

Стегно Варана після удару шипами від Лангле:

¡EXLUSIVA @JLSanchez78! EL MUSLO DE VARANE tras el partido. Así se le ha quedado tras la ENTRADA DE LENGLET



¡Nos vemos a las 12 de la noche en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/IVeNqAvhZz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 18, 2019

Через дві хвилини після подачі ще одного кутового Ракітіч схопив Варана за футболку, через що захисник впав у штрафному. Однак і суддя, і VAR знову ж таки вирішили проігнорувати епізод", – обурюється прес-служба Реала на офіційному сайті.

Обидва епізоди дійсно тягнули на пенальті:

So two clear penalties on Varane within two minutes and none checked by VAR.. One was a clear red on Lenglet, but it’s the same thing every year. Blatant robbery. #ElClasico pic.twitter.com/smp7IJ2w20 — BlancoEdition (@BlancoEdition) December 18, 2019

Ель Класіко на Камп Ноу вперше за 17 років завершилося нульовою нічиєю. Барселона та Реал зберегли двовладдя на вершині Прімери. Навколо матчу було неспокійно – 50 людей постраждало внаслідок заворушень.

Барселона та Реал розписали нічию: найнудніше Ель Класіко за 17 років, тактична перемога Зідана та суддівські помилки