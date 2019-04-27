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Варан передумав покидати Реал

21:38 304 Читать на русском
Варан передумав покидати Реал
Варан і Зідан / AS

Захисник Реала Рафаель Варан, найімовірніше, залишиться у Мадриді.

Французький оборонець, який роздумував над тим, щоб покинути Мадрид та спробувати свої сили у іншому чемпіонаті, вирішив залишитися у Реалі, повідомляє Marca.

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За інформацією джерела, жоден з гравців "галактікос" не хоче покидати команду.

Водночас відхід вінгера Гарета Бейла з Реала залишається найбільш ймовірним серед усіх гравців мадридського клубу.

До слова, що у послугах Рафаеля зацікавлені Ювентус та Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Реал вимагає не менше 500 млн євро за Варана

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