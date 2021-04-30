Француз досі не знайшов компромісу з "вершковими" щодо нового контракту, стверджує журналіст Ніколо Скіра.

Реал випередив Барселону у неприємному рейтингу – "залізний" Лунін не врятував

Реал готовий продати Варана влітку, якщо угода не буде продовжена. На горизонті з'явились два гіганти з АПЛ – Челсі та Манчестер Юнайтед. Обидва клуби вже провели переговори з агентом центрбека.

Додамо, що Варан провів 39 матчів у поточному сезоні, відзначився 2 голами. Transfermarkt оцінює чемпіона світу у 70 млн євро.

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