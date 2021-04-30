Варан не поспішає підписувати новий контракт з Реалом – на горизонті вже з'явились два гранди АПЛ
12:22 - Читать на русском
Захисник Реала Рафаель Варан хоче отримати виклик в іншому чемпіонаті.
Француз досі не знайшов компромісу з "вершковими" щодо нового контракту, стверджує журналіст Ніколо Скіра.
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Реал готовий продати Варана влітку, якщо угода не буде продовжена. На горизонті з'явились два гіганти з АПЛ – Челсі та Манчестер Юнайтед. Обидва клуби вже провели переговори з агентом центрбека.
Додамо, що Варан провів 39 матчів у поточному сезоні, відзначився 2 голами. Transfermarkt оцінює чемпіона світу у 70 млн євро.
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