Варан може пропустити матч проти Атлетіка

Оборонець мадридського Реала Рафаель Варан ризикує не зіграти в поєдинку 34-го туру Ла Ліги проти Атлетіка з Більбао.

Чемпіон світу може не зіграти проти "левів" у неділю, повідомляє Marca.

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Варан зазнав незвичної травми в матчі проти Хетафе (1:0) минулого четверга. В одному з епізодів м'яч влучив у скроню центрбека, відправивши його в "нокдаун". Як наслідок, Варан був замінений на 33-й хвилині. Попри те, що французький оборонець зумів уникнути серйозного ушкодження, тренерський штаб "вершкових" схиляється до надання йому додаткового відпочинку.

До слова, в нинішньому сезоні Рафаель Варан провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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