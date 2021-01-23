27-річний захисник хоче покинути "вершкових", повідомляє Sport.es. Француз роздумує над відходом, адже вважає, що вже пройшов етап у мадридському клубі.

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Відхід Варана може статись вже влітку. Це означає, що Зінедін Зідан ризикує зіткнутись з серйозними кадровими проблемами в обороні, адже інший основний оборонець – Серхіо Рамос – поки що не продовжив контракт з "вершковими" і може стати вільним агентом по завершенні сезону.

"Вершкові" ж можуть заробити на трансфері Рафаеля, якщо той піде влітку. Портал Transfermarkt оцінює його у 70 млн євро, а контракт з "галактікос" розрахований до літа 2022-го.

Зауважимо, Рафаель Варан перебуває у системі Реала з 2011 року. У поточному сезоні він провів 24 матчі у всіх турнірах, а загалом за мадридців зіграв понад 340 поєдинків.

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