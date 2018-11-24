Варан – після розгрому від Ейбара: Ми контролюємо ситуацію

Захисник Реала Рафаель Варан прокоментував програш "вершкових" в матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії з Ейбаром.

"Ейбар ускладнив нам життя. Ми повинні були відреагувати на їх високий пресинг. Ми – якісна команда, яка не завжди може діяти колективно. Ми намагалися зіграти в футбол, але не змогли. Це колективна проблема. Нам необхідно згуртуватися і продовжувати працювати.

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Ейбар показав прямолінійну гру, нам було складно. Коли ми програємо в єдиноборствах, це б'є по нас. Ми не могли нічого вдіяти з високим пресингом суперника.

19 пропущених м'ячів в чемпіонаті – це проблема команди. Ми всі повинні поліпшити свої показники в обороні, щоб вигравати. Ми контролюємо ситуацію", – цитує Варана AS.

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