Бельгія. Плей-офф, 3 тур

Шарлеруа – Генк – 2:2

Голи: Бойо, 45, 90+3 – Онуачу, 80, Торстведт, 84

Шарлеруа починав плей-офф на другому місці квартету, але провалив старт міні-турніру і скотився на дно таблиці. Напередодні "зебри" були близькими до такої важливої перемоги, без якої про єврокубки вже можна забути.

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Генк пропустив першим, але наприкінці основного часу не просто відігрався, а й вийшов уперед. Однак Шарлеруа майже влаштував камбек імені Реала, двічі забивши у компенсований. Футболісти та головний тренер бурхливо відсвяткували третій м'яч Бойо, але все зіпсував VAR. Арбітр зарахував гол, але відеоасистенти розгледіли офсайд і скасували початкове рішення.