Тоттенхем і лісабонський Спортінг поділили очки у матчі 5 туру ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Спортінг виграв перший тайм завдяки голу Маркуса Едвардса. Англієць покарав земляків розкішним сольним проходом і більярдним ударом у правий нижній кут Льоріса. По перерві Тоттенхем влаштував справжню навалу на ворота Адана, але забити вдалося лише під завісу зустрічі.

Атлетіко вилетів з ЛЧ з божевільним кінцем (пенальті після фінального свистка), Тоттенхем вийшов в 1/8 на кілька секунд

Спочатку Бентанкур у високому стрибку замкнув подачу з кутового – 1:1. На останніх секундах компенсованого часу здавалося, що Кейн вирвав перемогу для лондонців, але втрутився VAR. У бомбардира Тоттенхема зафіксували міліметровий офсайд, який позбавив "шпор" дострокового виходу у плей-офф ЛЧ.