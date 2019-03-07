VAR вирішив долю двох матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – відео суперечливих епізодів

Вчорашні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Манчестер Юнайтед та Порту – Рома ознаменувались не лише камбеками англійців та португальців, а й контроверсійними рішеннями арбітрів, прийнятими після використання системи VAR.

Вчора відбулися два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19: ПСЖ – Манчестер Юнайтед та Порту – Рома. У чвертьфінал пробилися англійська та португальська команди, які після поразок у перших поєдинках змогли взяти реванш та вийти до наступної стадії турніру.

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При цьому в обох матчах колосальний вплив на результат мала система VAR, після використання якої і були призначені вирішальні пенальті.

У поєдинку ПСЖ – Манчестер Юнайтед арбітр Дамір Скоміна вже у компенсований час призначив пенальті у ворота господарів за гру рукою Преснеля Кімпембе після удару Діогу Далота.

Цікаво, що словенський рефері вирішив призначити 11-метровий лише після підказки відеоасистента арбітра. Пауза тривала хвилини 3, після чого було прийняте рішення про пенальті, який реалізував Маркус Рашфорд.

Манчестер Юнайтед став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка зуміла пройти у наступний етап плей-офф після поразки в домашньому матчі з різницею у 2 м'ячі.

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В іншому поєдинку ігрового дня Порту – Рома теж не обійшлося без участі VAR. На останніх хвилинах екстра-тайму Джюнейт Чакир призначив пенальті на користь португальців після фолу Алессандро Флоренці. І тут рішення про 11-метровий було прийняте після втручання системи VAR.

Нагадаємо, система VAR в Лізі чемпіонів була введена зі стадії 1/8 фіналу турніру. У груповому турнірі система відеоповторів не використовувалась.