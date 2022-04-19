"VAR виправляє близько 100 помилок щороку", – провідний арбітр розповів, як змінився футбол в Німеччині
11:06 - Читать на русском
Відомий німецький рефері Фелікс Брих завзято захищає технологію відеопомічника.
"Ми вже достатньо довго використовуємо цю систему та повинні остаточно прийняти її. VAR виправляє близько 100 помилок щороку.
Якби не було VAR, всі ці 100 епізодів призводили б до скандальних дискусій, як раніше. Особливо офсайдні ситуації, яких стає дедалі менше. Коли доходить до вирішальних матчів сезону, без VAR не обійтися" – сказав Фелікс Брих в програмі Doppelpass.
VAR використовується в Бундеслізі вже близько 4 років. Брих попрацював з технологією як на внутрішній арені, так і в ЛЧ та на матчах збірних. Минулого року досвідчений арбітр завершив міжнародну кар'єру.
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