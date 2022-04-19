"Ми вже достатньо довго використовуємо цю систему та повинні остаточно прийняти її. VAR виправляє близько 100 помилок щороку.

Якби не було VAR, всі ці 100 епізодів призводили б до скандальних дискусій, як раніше. Особливо офсайдні ситуації, яких стає дедалі менше. Коли доходить до вирішальних матчів сезону, без VAR не обійтися" – сказав Фелікс Брих в програмі Doppelpass.

VAR використовується в Бундеслізі вже близько 4 років. Брих попрацював з технологією як на внутрішній арені, так і в ЛЧ та на матчах збірних. Минулого року досвідчений арбітр завершив міжнародну кар'єру.

"Смерть пасивного офсайда". У Маліновського вкрали ефектний гол