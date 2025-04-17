Гол Букайо Саки в матчі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ проти Реала був абсолютно легальним.

Після поразки у двоматчевому протистоянні проти Арсенала вболівальники Реала обурювались тим фактом, що Букайо Сака нібито перебував в офсайді на початку гольової атаки "канонірів". Проте експерти VAR довели, що перед першим голом гравець Арсенала уникнув положення поза грою.

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"Великий успіх асистента Франсуа Летексьє під час першого голу Арсенала. Сака знаходиться позаду останнього захисника Реала. Це офіційно підтверджено. Слід зазначити, що англійський гравець трохи підняв ногу, тому могло здаватись, що він поза грою", – повідомив ArchivoVAR в соцмережі X.

Додамо, що завдяки перемозі над Реалом Арсенал пройшов у півфінал ЛЧ, де зіграє проти ПСЖ.

️ Gran acierto del asistente de Francois Letexier en el primer gol del Arsenal.



Saka se encuentra por detrás del último defensor del Real Madrid.



ES GOL LEGAL.



️ Se debe tener en cuenta que el jugador inglés tiene el pie levemente en el aire para trazar su vertical. pic.twitter.com/KpQEu5d6ab — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 17, 2025

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