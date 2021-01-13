"Я дуже задоволений. Завжди, коли береш три очки, ти задоволений. Нам потрібно було поборотися і заробити їх, і ми це зробили. Спокій і самовладання стали ключем до цієї гри. У перші півгодини ми грали не дуже здорово, але потім VAR вдихнув у нас життя. Часом ми були дуже заведені.

Бернлі – Манчестер Юнайтед – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Гол Харрі Магуайра був ідеальним, і я розумію, чому хлопці розлютилися. Мені довелося заспокоювати їх в перерві. Я не бачив епізод, ймовірно, суддя вирішив все правильно, тому що він ходив дивитися його. А скасований гол – це помилка, будемо чесні.

Погба забив топ-гол, чудове виконання і стиль. Поль грав сьогодні дуже здорово. Було б легше, якби ми забили і другий м'яч, але ми не шукаємо легких шляхів. Ми почуваємося дуже впевнено перед такими матчами. Ми здорово справляємося на виїзді.

Потрібно вірити в себе, і ми віримо. Ми виконали відмінну роботу, зараз у нас хороший відрізок. Нас чекає перевірка в матчі з чемпіоном, який є неймовірним. Це прекрасний тест для нас", – наводить слова Сульшера BBC.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед мінімально обіграв Бернлі завдяки голу Погба (1:0) та очолив турнірну таблицю АПЛ.

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