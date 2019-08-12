VAR в УПЛ: один матч коштує близько 5 тисяч євро

Очільник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі розповів про впровадження системи відеоповторів під час матчів УПЛ.

"У нас фургон для VAR з'явився тільки на фіналі Кубка України в Запоріжжі. Ми повинні прискорюватися в цьому питанні. УАФ робить великі зусилля, щоб прискорити це.

Щоразу використання цього апарату коштує близько 5 тисяч євро. Один матч – це апаратура, сервери, відео, два оператора повторів. Один працює з арбітром VAR, інший – з асистентом VAR по офсайдах. Це досить складна робота. Будемо намагатися прискорити час, і перші 8 офіційних представників матчу – 4 арбітри, 4 асистенти.

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Є 10 картинок, камер, кутів поля. Оператор повинен бути настільки швидким, щоб витягнути першу картинку, другу. Головний арбітр VAR може сказати: "Колего, ти можеш вирішувати сам, але я вважаю, ти повинен підійти до монітору і подивитися. Підійди, і можеш вирішувати, що хочеш".

Арбітри повинні бути більш смиренними, слухати колег – це один із сегментів складності VAR. Для цього потрібен час. Перші 3 матчі, починаючи з Суперкубку, дали дуже хороший відгук.

Можу сказати наперед, що в матчі Олександрія – Маріуполь VAR би дуже і дуже знадобився", – розповів Лучі в ефірі програми "Великий футбол".

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