"VAR – однозначно плюс для футболу. Ми не можемо жити окремо від технологій. Вони розвиваються у всьому світі, футбол – не виняток. Інша справа – треба вміти користуватися VAR, щоб не бути, як мавпа з гранатою. Якщо навчитися всім цим правильно і професійно користуватися – це буде дуже і дуже велика підмога.

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Цьому довго вчаться. В Європі вчилися дуже довго, тому наші арбітри теж сьогодні вчаться, вони на початку довгого шляху. Їх теж не варто так сильно критикувати, тому що все нове – складне. Тим більше, за секунди все прорахувати, коли складний момент, часом не виходить. Присутній людський фактор.

Так, багато вболівальників критикують. Але з іншого боку є і позитивні моменти: коли все добре виходить, немає великих зупинок – VAR допомагає. Думаю, з часом хлопці навчаться користуватися VAR на топ-рівні і проблем з цим не буде", – сказав Палкін у інтерв'ю клубному телеканалу Шахтаря.

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