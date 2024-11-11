Матч розпочався з мегаскандалу, який Іспанія буде обговорювати не один день. На 13-й хвилині Лєвандовскі підчатував відскок і вразив ворота Сосьєдада, проте VAR скасував гол. Все через неточність напівавтоматичної системи фіксації офсайдів, яка переплутала ноги форварда Барселони і Агерда!

Барселона сенсаційно програла Сосьєдаду – епічна помилка VAR пограбувала Лєвандовскі, Кубо знищив оборону Фліка

Крім цього вкраденого м'яча, каталонці мали не так багато нагод, натомість Сосьєдад тиснув. На 33-й хвилині саме баски вийшли уперед. Пенья вибив у центр поля, але суперник двома передачами розрізав оборону Барси, і Беккер чітко покотив у дальній кут. Матч міг завершитися побиттям команди Фліка. Беккер мав моментів на хет-трик, хороші шанси змарнували Оярсабаль, Кубо та Оскарссон. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Сосьєдада з дуже скандальним присмаком.