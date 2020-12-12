"Результат ніби і позитивний, але якийсь осад є. Не використали той період, коли були в більшості. Потрібно було на перемогу грати. Але вже в рівних складах, звичайно, було важко. Хлопці самі розуміють, що після вилучення Шепелєва втратили момент.

Динамо – Колос – 2:2 – відео голів і огляд скандального матчу з двома пенальті та вилученнями

Суддівство? Варто переглянути моменти. Судді стають заручниками VAR, якого було занадто багато. Йому кажуть йти дивитися – він повинен це робити. Потрібно або прийняти це, або грати, як раніше – без VAR. Футбол перетворюється в казна-що, хокей якийсь з цими паузами.

Динамо, напевне, думало, що їм буде просто з нами. Але просто не було, у нас були свої завдання. Очки нам теж потрібні", – сказав Костишин в ефірі Youtube-каналу Профутбол Digital.

До слова, кияни йдуть на зимову паузу лідерами, набравши 30 пунктів. Колос наразі розташувався п'ятим.

Динамо розписало скандальну нічию з Колосом – два вилучення, шоу Луческу і фестиваль VAR