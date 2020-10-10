"Я, як і раніше вважаю, що VAR – погана ідея, тому що це не частина нашої філософії, яка полягає в тому, що помилки є частиною гри. Можливо, він усунув кілька проблем, але створив інші.

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Якщо ви використовуєте його для офсайду і певних ліній – це добре, тому що їх дуже складно виявити, але немає необхідності в VAR при фіксації порушень. Ось для чого потрібен рефері. Я б не став вводити VAR. Я б зробив усе, щоб показати людям, що це помилка. Футбол – це людський спорт для людей, йому не потрібне телебачення", – цитує Платіні Itasportpress.

Нагадаємо, Платіні був відсторонений від футбольної діяльності за отримання від екс-глави ФІФА Йозефа Блаттера 2 млн швейцарських франків з коштів організації. ФІФА подавала в суд на функціонерів.

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