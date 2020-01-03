Вантух: Ціль на 2020 рік – повернутися в Динамо

Захисник Роман Вантух зізнався, що хоче спробувати свої сили в київському Динамо після оренди у Олександрії.

"За півроку під керівництвом Вісенте Гомеса додав у грі і психології, став більш впевненим у своїх силах. Він доніс до мене, що я все можу. У останній місяць в мене була травма. Але до цього задоволення отримував колосальне, коли грав за Олімпік. Можна сказати, відпочивав від футболу.

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Мене надихає мрія. Хочеться вийти на новий рівень і постійно прогресувати. А в майбутньому спробувати свої сили в Європі. Заради своєї мрії працюю кожен день і це мене мотивує. Так, минулий рік був дуже хорошим. Головні цілі на 2020 рік – прогресувати і повернутися в Динамо!" – розповів Вантух у інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, що першу частину чемпіонату України 21-річний оборонець провів у донецькому Олімпіку, а на другу його орендувала Олександрія.

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