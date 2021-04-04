Захисник Олександрії Роман Вантух, права на якого належать київському Динамо, висловив розчарування щодо неможливості зіграти проти своєї рідної команди.

"За умовами оренди, на жаль, буду поза грою. Шкода. Вважаю, що такий пункт в умовах оренди не зовсім справедливий.

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На мій погляд, орендованим гравцям могли б дозволяти грати проти своєї команди. Адже для цього і йшов в оренду, щоб продемонструвати Мірчі Луческу свою профпридатність і проявити себе саме в матчі з Динамо", – сказав Вантух у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок 20-го туру УПЛ між Олександрією та Динамо відбудеться вже сьогодні, 4 квітня, о 19:30.

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