Вантух: Після молодіжної першості відчувається рівень УПЛ

Захисник Олімпіка Роман Вантух поділився враженнями від матчу проти Маріуполя.

"Дуже радий, що дебютував, але дуже незадоволений, що програли. Звичайно, після молодіжної першості відчувається рівень УПЛ. Тут все швидше, швидше віддають, швидше накривають, швидше треба думати, приймають жорсткіше. Різниця велика.

Маріуполь – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Як прийняли в колективі? Все добре, мені подобається, хлопці хороші. Вони підтримують, підказують, взагалі чудова атмосфера. Що стосується тренерських вимог, то проблем немає. Все знайоме, всьому в школі вчили. Тільки тут швидше треба думати і приймати рішення", – цитує футболіста офіційний сайт Олімпіка.

Маріуполь у скандальному матчі переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті