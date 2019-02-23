Вантух: Після молодіжної першості відчувається рівень УПЛ

Світ — 23 лют 423
-
Петряк голом допоміг Ференцварошу Реброва розгромити суперника, гол Кравченка не зберіг Кішварді перемогу
-
Севілья – Барселона: бенефіс геніального Мессі нівелював хороший перший тайм господарів і цікаві рішення МачінаІспанія — 23 лют 2559
-
Гладкий забив дебютний гол за Адана ДемірспорТуреччина — 23 лют 629
-
Альбасете не зміг переграти Ов'єдо – Зозуля втратив гол і отримав суперечливу дискваліфікацію на очах VIP-гостяІспанія — 23 лют 3359
-
Зозуля у матчі з Ов'єдо намагається зміцнити лідерство Альбасете – пряма трансляція поєдинкуІспанія — 23 лют 1264