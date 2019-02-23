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Вантух: Після молодіжної першості відчувається рівень УПЛ

23 лютого 23:08 125 Читать на русском
Вантух: Після молодіжної першості відчувається рівень УПЛ
Роман Вантух / Фото: ФК Олімпік

Захисник Олімпіка Роман Вантух поділився враженнями від матчу проти Маріуполя.

"Дуже радий, що дебютував, але дуже незадоволений, що програли. Звичайно, після молодіжної першості відчувається рівень УПЛ. Тут все швидше, швидше віддають, швидше накривають, швидше треба думати, приймають жорсткіше. Різниця велика.

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Як прийняли в колективі? Все добре, мені подобається, хлопці хороші. Вони підтримують, підказують, взагалі чудова атмосфера. Що стосується тренерських вимог, то проблем немає. Все знайоме, всьому в школі вчили. Тільки тут швидше треба думати і приймати рішення", – цитує футболіста офіційний сайт Олімпіка.

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Україна19 тур

Маріуполь - Олімпік: Субота 23 лютого 2019

Маріуполь
Матч завершено
2 : 1
Олімпік
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Теги
Олімпік Олімпік Маріуполь - Олімпік Роман Вантух Роман Вантух
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