Ванда Нара не зраджує своєму стилю та продовжує тішити фанатів відвертим контентом.

Кохана Мауро Ікарді навіть рекламу може зробити сексуальною, що вона успішно довела на прикладі одного із салонів краси.

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Ванда Нара опублікувала гаряче фото, на якому прикриває своє тіло лише рушником, але позаду у дзеркалі підписники можуть вкотре оцінити спокусливі форми красуні.

Непогані справи також і у чоловіка Ванди – Мауро Ікарді, у нинішньому сезоні Ліги 1 аргентинець провів 14 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.

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