Попри підвищену увагу до своєї персони, Ванда Нара не соромиться публікувати відверті фото.

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Цього разу дружина нападаника ПСЖ Мауро Ікарді майже оголенею сфотографувалась у ванній кімнаті та виклала світлину в Instagram. "Все що залишається – зима", – такими філософськими словами Нара вирішила підписати фото.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Ікарді провів 4 матчі, в яких відзначився двома голами.

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